Automobile

Avec un tweet, Elon Musk fait plonger l'action Tesla

Le fondateur du groupe automobile américain a estimé que le prix de l'action de Tesla était «trop élevé».

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a plongé à Wall Street vendredi, après une série de tweets déconcertants de son patron Elon Musk, dont un jugeant le cours de l'action «trop élevé». Le titre a fini la séance sur un plongeon de 10,3%, après avoir dégringolé de plus de 13% un peu plus tôt. Il demeure en hausse de plus de 65% depuis le début de l'année.