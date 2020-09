Thaïlande : Les manifestants défient un peu plus la monarchie à Bangkok

Une plaque, affirmant que la Thaïlande appartient au peuple et non au roi, a été cimentée sur une place de Bangkok, près de l’ancien palais royal.

La manifestation a débuté samedi et réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la soirée. Il s’agit du plus grand rassemblement depuis le coup d’Etat de 2014 qui a placé au pouvoir l’actuel Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, légitimé depuis par des élections controversées. Au coeur des revendications: la réécriture d’une Constitution plus démocratique, la dissolution du Parlement et la démission du chef du gouvernement. Une partie des contestataires ose aussi se confronter ouvertement à la monarchie depuis quelques semaines, mais le ton s’est durci ce week-end.