FORD MUSTANG MACH 1

Avec une touche de Shelby

Il n’aura pas fallu attendre longtemps après la sortie du SUV électrique Mach-E pour que Ford lance la Mach 1 sur le marché. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est tout l’opposé du véhicule électrique zéro émission de CO₂, écologiquement parfait.

Mach 1: c’est le nom que porte la nouvelle version sportive de la Ford Mustang qui, dès le printemps 2021, succédera au modèle Bullitt, introduit sur le marché en 2018, et qui rivalisera avec les modèles Shelby. La version initialement annoncée pour les États-Unis et le Canada, sera équipée d’un moteur V8 de 5.0 litres développant une puissance de 358 kWh/487ch pour un couple de 569 Nm. À l’instar du Bullitt, la Mach 1 devrait atteindre la barre des 100 km/h en quatre secondes et demie et disposer d’une vitesse de pointe dépassant les 260 km/h.

Transmission manuelle ou automatique à dix vitesses

Outre une transmission manuelle à six rapports à débattements courts et double embrayage, Ford propose également la Mach 1 avec transmission automatique à dix vitesses. La version sport se caractérise par des jantes 19 pouces avec des pneus Michelin larges, des renforts au niveau du châssis, un revêtement de bas de caisse plus long, un diffuseur arrière avec quatre sorties d’échappement, un châssis adaptatif et le système de refroidissement de l’essieu arrière repris de la Shelby GT350. Dans l’habitacle, un pommeau de levier de vitesses blanc en forme de boule , des sièges en cuir et des baguettes en alu spéciales lui donnent une touche particulière. Le lancement de la Mach 1 en Europe n’a pas encore été confirmé. Si le modèle venait à être commercialisé en Allemagne, on peut d’ores et déjà partir du principe que son prix dépasserait vraisemblablement les 70’000 francs.