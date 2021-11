Confinement des non-vaccinés – Avec vingt jours de retard, la Suisse prend exactement la voie de l’Autriche

Vagues voisines

Alors que la Suisse avait observé passivement l’arrivée de la première vague depuis l’Italie en mars 2020, elle observe aussi l’arrivée de celle-ci, qui vient du nord et de l’est. L’Autriche confine les non-vaccinés, les Pays-Bas ferment les restos le soir, l’Allemagne planifie le retour au télétravail, le Danemark rétablit le pass sanitaire. La situation «record» en Autriche déteint déjà sur la Suisse. Les cantons où l’incidence du virus sur les quatorze derniers jours est la plus haute sont tous situés en Suisse centrale et orientale et plusieurs sont frontaliers de l’Autriche. 779 en Thurgovie, 786 aux Grisons et 869 à Saint-Gall, les chiffres se rapprochent déjà de ceux de notre voisin de l’est, où l’incidence nationale a dépassé 1000. À l’inverse, voisins de la France et de l’Italie où l’augmentation commence tout juste à se faire sentir, les cantons romands et le Tessin sont les moins touchés par la reprise actuelle.