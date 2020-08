Hot : Avec «WAP», Cardi B fait polémique

Le clip de la rappeuse Cardi B, en collaboration avec Megan Thee Stallion, est devenu l’un des tubes de l’été, au grand dam des conservateurs américains.

Musicalement, la chanson sortie mi-août est assez basique, bâtie autour d’un air contagieux apparu dans les années 1990 dans une boîte de nuit de Baltimore, «Whores in this house», de Frank Ski.

Mais Cardi B, 27 ans, ancienne stripteaseuse originaire du Bronx, et Megan Thee Stallion, 25 ans, originaire du Texas, prennent un malin plaisir à marteler les paroles les plus osées.

Et dans la vidéo, les deux rappeuses déambulent en talon aiguille et bodys on ne peut plus déshabillés, dans une riche demeure aux couleurs pastel où se succèdent félins, insinuations sexuelles et formes généreuses.