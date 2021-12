Suisse : «L’indépendance des cantons est une force dans la gestion de crise»

Dans un rapport publié mercredi, le think tank Avenir Suisse prône le fédéralisme dans la lutte contre le Covid. Les tests à large échelle sont la clé pour maîtriser l’épidémie, selon lui.

«Ceux qui pensent que le fédéralisme ne permet pas de faire face à une crise se trompent.» Voici les mots de Peter Grünenfelder, directeur du think tank Avenir Suisse, en préambule d’un rapport publié mercredi. L’étude décortique la gestion de la crise du Covid-19 en Suisse en proposant des comparaisons entre les cantons. Le document de 36 pages se base sur les analyses des données disponibles et s’appuie aussi sur des interviews dans l’administration, le domaine de la science, des médias, des associations ou des hôpitaux.

En substance, Avenir Suisse arrive à la conclusion que les Grisons, Zoug et le Tessin, fortement touchés au début de la crise, ont développé des approches efficaces, en exploitant leur autonomie et leur pouvoir de décision. Ces cantons ont agi de façon décidée sans attendre les directives de la Berne fédérale, explique encore Peter Grünenfelder.

Efficacité des tests

Selon Lukas Schmid, auteur du rapport, «la pratique l’a démontré», il n’y a pas de meilleur moyen de gérer une pandémie que de procéder à des tests élargis et à un traçage des contacts. Selon Avenir Suisse, la comparaison intercantonale montre clairement qu’un engagement important dans cette tâche s’avère payant: Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Zoug et les Grisons sont les cantons qui ont le mieux maîtrisé l’évolution des infections, alors que le Jura, Neuchâtel, Obwald, Argovie, Saint-Gall, Lucerne et Schwytz ont été confrontés à des incidences plus élevées en raison de leur approche plus hésitante.