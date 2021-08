Motocyclisme - Avertissement douloureux pour Quartararo mais sans frais

Chute encore, l’après-midi cette fois, pour le leader du MotoGP, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), dans l’un des virages les plus lents du classique tracé britannique; mais le choc a été très violent: le Niçois a eu de la peine à se relever seul et à s’éloigner du bac à sable, cheville gauche touchée.

Revenu à son stand, Quartararo a repris la piste une vingtaine de minutes plus tard pour mettre tout le monde d’accord avec une demi-seconde d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Australien Jack Miller (Ducati). Coup de chapeau et ovation – on attend 150 ’ 000 spectateurs dimanche! – pour Valentino Rossi, dixième de cette première journée.