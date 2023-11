Aveuglé par l’amour, il est complice de son fils trafiquant

Argent blanchi en bitcoins

L’argent récolté du trafic servait au réapprovisionnement en drogue et une partie des bénéfices était transformée en crypto­monnaies. Les différentes perquisitions ont notamment permis de retrouver l’équivalent de 128’000 francs en bitcoins. Prévenant et ne voulant pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Julien se servait aussi du domicile de ses grands-parents pour planquer une partie de l’argent issu de son commerce illicite. Et il avait un réseau de revendeurs, composé de consommateurs-dealers.