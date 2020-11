Coronavirus en Suisse : Aveugles et malvoyants peinent à respecter les distances

Les personnes souffrant de troubles de la vision ne peuvent pas estimer, et donc respecter, la distance sanitaire de 1,5 mètres. Les voyants sont appelés à le faire pour elles.

Il est difficile voire impossible pour 377’000 personnes en Suisse d’évaluer et de respecter la distance sanitaire de 1,5 mètre, parce qu'elles sont en situation de handicap visuel.

L’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA), la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), Centrevue et l’Union suisse des aveugles s demandent donc aux personnes voyantes de respecter les distances lorsqu’elles se trouvent en présence de personnes en situation de handicap visuel. Ces dernières se manifestent en utilisant une canne blanche ou un chien-guide ou alors en portant un gilet orange doté d’un pictogramme évoquant la malvoyance (une personne tenant une canne blanche). « Nous avons donc besoin de l’aide de nos semblables », précise Gerd Bingemann, responsable de la défense des intérêts auprès de l’UCBA et lui-même aveugle.