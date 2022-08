Genève: Aveux au tribunal après le braquage raté d’un magasin

Le jeune homme comparaissait avec O., un Français de 28 ans, accusé d’avoir tenté de perpétrer le brigandage avec lui, et F., un Suisse de 31 ans, alors employé de l’enseigne de luxe, qui aurait été leur ­complice et informateur.

Pistolet-mitrailleur et pistolet

Les faits ont eu lieu à la fermeture du magasin. Selon l’accusation, M. et O., munis d’un pistolet-mitrailleur et d’un pistolet, auraient faussement pris en otage F. et pénétré dans les locaux de l’enseigne. Menaçant un agent de sécurité, ils sont montés vers l’étage du coffre. Une bagarre entre M. et l’employé de la sécurité est alors survenue. Ce dernier a été frappé et blessé à la tête par l’autre braqueur, qui a ensuite tiré deux coups de feu, avant de s’enfuir comme M., sans butin.