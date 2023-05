vacances: Avez-vous déjà enfreint ses règles à l’hôtel?

Faire entrer clandestinement quelqu’un dans une chambre d’hôtel ou emballer rapidement quelques snacks pour plus tard au buffet: certains d’entre vous l’ont certainement déjà fait. Pourtant, ces choses ne sont pas autorisées. Nous avons posé la question à l’association professionnelle Hôtellerie Suisse et à la chaîne d’hôtels 25 Hours Hotels.

Peut-on emporter les flacons de shampooing ou les stylos de la chambre d’hôtel?

Est-il autorisé de fumer sur le balcon?

Peut-on inviter quelqu’un dans sa chambre pour la nuit?

Vous avez fait la connaissance de quelqu’un pendant les vacances et souhaitez l’inviter spontanément dans votre chambre d’hôtel? Pas de problème, répondent les hôtels 25 Hours, mais sur demande. «L’invité supplémentaire doit être enregistré à la réception afin que le personnel de l’hôtel sache qui est dans l’établissement et si une personne supplémentaire se présentera pour le petit-déjeuner», explique Anne Berger, porte-parole de la chaîne d’hôtels.

Peut-on emporter de la nourriture du buffet?

Que ce soit un séjour all-inclusive ou non, emporter un deuxième croissant pour plus tard ou même un petit-déjeuner complet au buffet, ce n’est pas le but. «Les buffets ont pour but de se restaurer pendant le repas correspondant. Sauf accord contraire, les clients de l’hôtel n’ont donc pas le droit d’emballer quelque chose pour la journée», explique Vinzenz van den Berg d’Hôtellerie Suisse.