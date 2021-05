Japon - Avez-vous déjà goûté un «fruit sando»?

Si, à première vue, cela semble bizarre de mettre des fruits dans un sandwich, sachez qu’une fois que vous y aurez goûté, vous vous demanderez pourquoi vous n’en aviez jamais mangé.

Les «fruit sando» sont littéralement partout au Japon. À presque tous les coins de rues, vous pouvez mettre la main sur de pareils snacks. Et ce n’est pas pour rien: c’est très bon!

Les secrets d’un «fruit sando» réussi

Un «fruit sando», c’est un mariage délicat et design de crème fouettée agrémentée de sucre et parfois de rhum, de fruits très goûtus, mais qui n’oxydent pas, et d’un pain japonais au lait aérien et très léger, le shokupan, le tout embelli par un montage précis et symétrique.

Et il faut de la patience, car ce délice ne se mange pas immédiatement après son montage. On le laisse souvent reposer une nuit au frigo, entre deux assiettes, pour que la crème prenne un peu et que le sandwich soit à point.

Les plus artistes des artisans de «fruit sando» poussent le design de leurs créations au point d’y dessiner des motifs, souvent des fleurs.

En faire chez soi

La base du «fruit sando», ce sont des fruits bien mûrs et goûteux. Il faut dire que pour ça, les japonais sont très forts. Ils cultivent leurs fruits d’une façon un peu différente de chez nous, en misant surtout sur le goût et la qualité, quitte à avoir un rendement moindre. On choisira des fraises, des kiwis, des raisins, de l’orange, de la mangue ou de grosses myrtilles.

En plus des fruits, il faut du pain shokupan. Il existe heureusement plein de recettes en ligne. Un pain de mie occidental pourrait aussi convenir en cas de besoin, mais plutôt une version à l’américaine alors, qui aura moins un goût de beurre. Pour faire un sando, il faudra veiller à retirer la croûte du pain, pour avoir une création d’un blanc immaculé.

Reste alors la crème fouettée. On va la monter au batteur, sur un bol de glaçons. Après les premières bulles, on ajoutera le sucre (maximum 10% de la quantité de crème) et, si on le souhaite, un doigt de rhum. On continue à fouetter jusqu’à ce que la crème monte. Puis, une fois que le fouet fait des piques quand on le retire de la masse, on va passer au fouet à main et battre encore un petit peu et délicatement cette crème. Elle doit épaissir encore un petit peu, sans pour autant devenir du beurre: on doit pouvoir l’étaler sans qu’elle ne coule.

Viendra alors l’étape du montage: on étalera doucement la crème sur les deux côtés du sandwich. Et on placera ses fruits lavés et parés. Pour une découpe parfaite, choisissez une diagonale du sandwich et alignez vos fruits dessus. L’idéal est de prendre des fruits de même calibre, afin que l’épaisseur du sandwich soit pareille de part et d’autre. On ajoutera encore par dessus une bonne couche de crème, pour combler les interstices entre les fruits. Et on va presser légèrement avec le deuxième morceau de pain sur le dessus. L’idéal est d’emballer le sando dans du papier film ou nid d’abeille, en gardant toujours en tête la diagonale sur laquelle on a aligné nos fruits. On laisse le sando au moins une heure au frigo, entre deux assiettes.