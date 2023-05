Canton de Fribourg: Un adolescent de 14 ans est recherché depuis plusieurs jours

Ivan B., âgé de 14 ans et domicilié à Farvagny (FR), n’est pas rentré à la maison après l’école mercredi dernier 26 avril. La police fribourgeoise lance un avis de disparition ce lundi matin. Ivan B. mesure 170 cm, est de corpulence mince, a les cheveux blonds et les yeux brun-vert et porte des lunettes médicales dorées et noires. Il porte une veste noire, un sac à dos noir et un sac de sport noir et rouge. Il s’exprime en allemand, précise la police.