Canton du Valais

Avez-vous vu cet adolescent?

Âgé de 15 ans, P. Justin n’a plus donné de nouvelles depuis lundi matin. La police lance un appel à témoins.

Lundi 1er juin, P. Justin a quitté son domicile des Mayens-de-Sion (VS) vers 10h au guidon d’un vélo et n’a plus été revu depuis. À la demande de la famille, la police cantonale valaisanne lance un avis de disparition.