Canton de Genève - Avez-vous vu cet homme?

Alfredo C., 67 ans, n’a plus donné de signes de vie à sa famille depuis le jeudi 26 août, date à laquelle il s ’ est entretenu par téléphone avec des amis. Depuis, il demeure introuvable et injoignable.

L ’ intéressé - C olombien d’origine - ne présente aucun risque particulier. Il répond au signalement suivant: il mesure 1m67 et pèse entre 65 et 70 kilos, il est donc de corpulence fine. Il a la peau mate, des cheveux poivre et sel, les yeux bruns et porte une barbe blanche. En plus, il pourrait être muni d’un sac en bandoulière.