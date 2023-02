Jérémy V. a disparu: l'avez-vous vu?

Valais : Avez-vous vu cet homme?

Il répond au signalement suivant: de corpulence athlétique, il mesure entre 155 et 160 centimètres. Il a les cheveux courts châtain foncé et une barbe de type bouc. Au moment de sa disparition, il portait une veste militaire multicolore avec une capuche, un pantalon et des chaussures de couleur noire. Jérémy V. est également tatoué sur l’entier du corps et porte un piercing à la langue ainsi qu’à l’oreille gauche.