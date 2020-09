Charmey (FR) : Qui a vu cet homme?

Un octogénaire fribourgeois est porté disparu depuis vendredi soir. Toute personne pouvant transmettre des renseignements doit contacter la police cantonale fribourgeoise.

André G., né le 24.11.1933, domicilié à Charmey, a disparu entre Bouloz et Charmey (FR) depuis vendredi, vers 19 heures. L’homme est âgé de 87 ans et mesure 178 cm. Il est de corpulence mince, a des cheveux gris et des yeux bruns. Il porte une veste bleu marine, un pull bleu, des pantalons foncés, des chaussures bleu marine et des lunettes médicales. Il s’exprime en français. Il circule au volant de son véhicule Opel Astra, grise, FR 23367.