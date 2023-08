Cerniat (FR): Avis de disparition: avez-vous vu cet homme?

Godefroy R est âgé de 52 ans, mesure 1m88, de corpulence mince, a des cheveux courts et le crâne dégarni.

La police cantonale de Fribourg est à la recherche d’un randonneur disparu nommé Godefroy R., domicilié à Vitreux, dans le canton de Fribourg. L’homme est âgé de 52 ans, mesure 1m88, de corpulence mince, cheveux courts et crâne dégarni. Il porte un tee-shirt et un short vert olive, des baskets claires et un sac à dos vert ou jaune.