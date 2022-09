Avis de disparition : Avez-vous vu cet homme?

Jair Avelino V. S., âgé de 42 ans, a quitté son domicile de Martigny jeudi et n’a plus été vu depuis.

À la demande de la famille, la police cantonale valaisanne diffuse l’avis de disparition de Jair Avelino V. S., âgé de 42 ans. Ce dernier a quitté son domicile à Martigny dans l'après-midi du 15 septembre. Il n’a plus été revu depuis. L’homme mesure 175 cm, il est de corpulence fine, a les cheveux courts et noirs, les yeux noirs également. Il porterait un sweet à capuche de couleur crème et un bas de training noir «Coq Sportif», et une boucle d'oreille noire du côté gauche.