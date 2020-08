Jura

Avez-vous vu cette dame?

Une senior portant une veste légère, couleur saumon, a disparu d’un foyer jurassien mardi matin. La police a lancé un avis de disparition.

Mme Colette ALLIMANN a quitté le foyer démunie d ́argent et de portable.

La police jurassienne est à la recherche d’une dame qui a disparu du foyer PINOS à Courtemaîche (JU), mardi autour de 8h.



Mme Colette ALLIMANN est souffrante, elle a quitté le foyer démunie d ́argent et de portable.



Son signalement est le suivant :

Elle mesure 165 cm, 68 kg environ, corpulence moyenne, cheveux blonds clairs courts, s ́exprimant en français,

est vêtue d ́une veste légère couleur saumon, pantalon noir et blanc rayé dans la longueur, baskets rose/rose fluo, peut porter des lunettes, montures de couleur rouge/gris.



Les personnes ayant aperçu Mme Colette ALLIMANN sont priées de prendre contact avec le CET de la police

cantonale à Delémont au 032 / 420 65 65 ou dans le poste de police le plus proche.