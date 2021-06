Thônex (GE) : Avez-vous vu cette femme de 75 ans?

Une septuagénaire désorientée a quitté un EMS vendredi, à Thônex. Depuis lors, elle n’a pas donné de nouvelles. La police est à sa recherche.

La police cantonale genevoise a lancé un appel à témoins, samedi. Monique F. a quitté l’EMS La Villa Mona, à Thônex, vendredi à 17h55, et n’a plus donné de nouvelles depuis lors. Cette femme est désorientée, mais a une démarche alerte et se déplace sans difficulté.