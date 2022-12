Bienne (BE) : Avez-vous vu cette femme?

Une femme de 76 ans du nom de Maria Soledad Diaz Lopez est portée disparue à Bienne (BE). Cette dernière aurait quitté son domicile à pied dans une direction inconnue, mercredi matin, vers 9h. Il n’est pas exclu qu’elle se trouve dans un canton limitrophe. Souffrant d’une maladie, la septuagénaire a sûrement besoin de soins médicaux. Il est possible qu’elle soit désorientée et confuse, informe la police cantonale bernoise, qui lance un appel à témoins.