Genève : Avez-vous vu cette personne?

Une quinquagénaire n’a plus été vue depuis lundi. La police a lancé un avis de disparition.

Une dame a disparu et es t recherchée par les forces de l’ordre genevoises. Patricia A. a amené son enfant à l’école lundi, et ne s’est pas rendue à son travail, indique le communiqué. Elle a ensuite quitté le canton de Genève au volant d’une Volkswagen modèle California, immatriculé GE 812’426. Bien qu’habitant au bout du lac, cette dame se rend régulièrement dans les cantons de Vaud et du Jura pour se ressourcer dans la nature, indique-t-on.