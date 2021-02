À son départ, elle était vêtue d ‘une veste doudoune noire, d’un foulard bleu-foncé et blanc, avait un pantalon en jeans foncé et un T-shirt bleu foncé avec trois signes chinois sur le devant. Elle portait des baskets grises et avait emporté un sac à main rose pâle et un étui à documents en plastique.