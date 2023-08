Aviation: Le Conseil fédéral veut s’acheter un nouvel avion

Le Conseil fédéral va bientôt avoir un nouvel avion dans la flotte mise à sa disposition. En effet, il a décidé, mercredi, de rajeunir sa flotte et d’acheter un nouvel appareil «qui soit à la pointe de la technologie en matière de sécurité et d’efficience», annonce-t-il. Son choix s’est porté sur un Bombardier Global 7500 d’un coût de 109 millions de dollars. Le prix comprend un système radio militaire, un système intégré d’autoprotection, du matériel au sol et des pièces détachées.

Plus que deux avions

Actuellement, la flotte du Service de transport aérien de la Confédération dispose de deux avions, à savoir un Citation Excel 560XL (construit en 2002) et un Falcon 900EX de Dassault (construit en 2008). Aucun des deux n’est à la pointe de la technologie et de la sécurité, critique Berne. Ce qui a des conséquences négatives sur leur disponibilité en raison des nombreux travaux de maintenance et de réparation, ainsi que sur la sécurité et la compatibilité environnementale, affirme-t-il.