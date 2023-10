Moins de CO2 chez Easyjet: c'est trop peu pour l’ATE

Easyjet annonce ce mardi avoir équipé tous ses avions d’un nouveau logiciel bénéfique pour l’environnement. Le nouveau programme informatique permet de ménager les moteurs lors de l’approche d’un appareil à l’atterrissage. La compagnie prévoit ainsi d’économiser jusqu’à 1% de carburant et de réduire ainsi de 88’600 tonnes ses émissions de CO 2 par an, lit-on dans un communiqué.