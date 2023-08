Un problème technique perturbe le trafic aérien au Royaume-Uni

«Nous avons en ce moment un problème technique et avons mis en place des restrictions de circulation (des vols) pour des raisons de sécurité», ont annoncé lundi les services nationaux britanniques du trafic aérien dans un communiqué. «Des ingénieurs sont en train de travailler pour trouver et réparer la défaillance», ont-ils ajouté, en présentant leurs excuses pour les désagréments qui pourraient en découler. De nombreux vols au départ et à destination du Royaume-Uni affichent de longs retards. Ces perturbations surviennent alors que ce lundi est férié au Royaume-Uni et concluent un long week-end pour les Britanniques, qui sont nombreux à rentrer de vacances.