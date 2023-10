Un vol dans le dernier avion de luxe Pilatus coûte très cher

Au moins 4500 dollars, soit plus de 4000 francs suisses. C’est le montant à débourser pour s’offrir un voyage à bord du tout dernier avion de luxe Pilatus. Et pour ce prix, les passagers, onze au maximum (pilote non inclus), peuvent profiter des sièges habituels, ainsi que d’un canapé-lit. En outre, l’appareil est conçu avec une technologie de réduction de bruit pour un voyage plus silencieux qu’un vol traditionnel. Interrogé, le responsable des médias de la société, Jérome Zbinden, précise que l’avion est destiné non seulement aux hommes d’affaires et aux diplomates, mais aussi aux particuliers.