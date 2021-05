France : Avignon: une foule émue rassemblée en hommage au policier abattu

Quelque 5000 personnes, policiers et civils, se sont rassemblées dimanche devant le commissariat où travaillait le brigadier Eric Masson.

Ses coéquipiers étaient présents mais non sa famille qui a fait part de son besoin de tranquillité dans ce moment de deuil et souhaite se tenir éloignée de toute agitation politique et médiatique.

«Pourquoi tant de haine?»

Alors que la femme venait d’être arrêtée par les deux policiers, «deux individus s’avançaient (…) et l’un des deux, porteur d’une sacoche en bandoulière, (leur) demandait ce qu’ils faisaient là», a expliqué Philippe Guémas. «Eric Masson déclinait sa qualité de policier et l’individu sortait une arme de poing et faisait feu à deux reprises, l’atteignant au thorax et à l’abdomen». Le policier est mort sur place.