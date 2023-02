Vaud: Du sursis pour un jeune conducteur alcoolisé qui avait tué son ami d’enfance 

Le Tribunal d’arrondissement Broye et Nord vaudois où s’est déroulée l’audience. VQH/Jean-Paul Guinnard

Deux copains étaient partis en virée, en août 2018. Ils avaient alors éclusé des bières en divers endroits de la Broye, notamment à une fête de jeunesse. Le plus jeune, âgé à l’époque de 21 ans, avait ensuite pris le volant du véhicule de son pote de 24 ans, qui s’était quant à lui assis sur le siège passager. Malgré son état, le jeune conducteur avait roulé à haute vitesse et réalisé de dangereux dépassements, avant de violemment sortir de la route entre Champmartin et Chabrey (VD). Ejecté du véhicule, il avait souffert de graves blessures mais avait survécu. Le propriétaire du véhicule, bien qu’attaché, était lui décédé sur les lieux de l’accident.

Le survivant a été jugé mercredi à Yverdon-les-Bains, notamment pour homicide par négligence. Il a écopé d’une peine de prison de deux ans avec sursis pendant cinq ans ainsi que d’une amende de 1500 francs. Il devra en outre supporter les frais de la cause, rembourser le prix du véhicule détruit et endosser les frais d’avocat de la famille de la victime. Les réparations pour tort moral n’ont pour l’heure pas encore été chiffrées par les parents et les deux frères du défunt.

Un drame familial et humain aux lourdes conséquences

Désormais âgé de 26 ans, le prévenu vit chez ses parents et travaille sur le domaine familial. Il y gagne un faible pécule, mais est nourri et logé en contrepartie. L’agriculteur, qui a repassé le permis de conduire à l’automne 2020, vit plus ou moins reclus. À la question du président du tribunal, Donovan Tésaury: «Quelles leçons avez-vous tirées de tout cela, lorsque vous sortez?» l’homme a timidement répondu: «Je ne sors quasi plus. Et lorsque c’est le cas, je ne conduis plus».

Son avocat, Me Jean-Claude Mathey a rajouté: «Vous pouvez dire à la cour que vous êtes un paria dans votre village où la moitié de la population ne vous adresse plus la parole.» Le jeune homme, soigné et de stature moyenne, a pudiquement acquiescé. «Sans minimiser les faits, ce drame humain et familial a des conséquences qui dépassent le cadre de ce procès», a relevé l’homme de loi.