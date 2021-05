Bélarus : Avion dérouté: c’est du «terrorisme d’État»

L’opposant bélarusse Roman Protassevitch a vu son vol dérouté et forcé d’atterrir à Minsk par un avion de chasse du Bélarus. Les réactions n’ont pas tardé.

«Je condamne dans les termes les plus forts l’arrestation de Roman Protassevitch par les autorités bélarusses, après qu’un vol de passagers de Ryanair a été détourné. Ceci est un acte de terrorisme d’État criminel», a déclaré le Premier ministre polonais.

Pologne très critique

Le chargé d’affaires de l’ambassade bélarusse à Varsovie a été convoqué par le ministère polonais des Affaires étrangères pour lui demander des explications, selon la télévision TVN24. La Pologne est très critique envers le président bélarusse Alexandre Loukachenko. Avec la Lituanie, elle réclame des sanctions plus fermes contre le régime de Minsk pour sa violente répression de manifestations de l’opposition.

L’ancien président du Conseil européen Donald Tusk, également ex-Premier ministre polonais, a écrit sur Twitter dimanche qu’Alexandre Loukachenko «est devenu une menace non pas seulement pour ses propres citoyens, mais aussi pour la sécurité internationale». Il a appelé à «une réaction immédiate et sévère de tous les gouvernements et institutions européens».