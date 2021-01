Aviation : Avions au carburant sans pétrole, la promesse de Boeing

Le géant américain de l’aéronautique entend mettre sur le marché d’ici 2030 des appareils dont l’impact environnemental serait fortement réduit.

«Avions moins gourmands»

«Notre secteur et nos clients se sont engagés à lutter contre le changement climatique, et les carburants d’aviation durables sont la solution la plus sûre et la plus mesurable pour réduire les émissions de carbone de l’aviation dans les décennies à venir», a commenté le responsable des avions civils chez Boeing, Stan Deal.