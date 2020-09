Une Suisse à 10 millions?

Premier objet à l’ordre du jour dans la liste édictée par le Conseil fédéral: l’initiative de l’UDC «pour une immigration modérée » . Le parti promet le chaos si on refuse sa proposition, les opposants promettent le chaos si on l’accepte. Quelques-uns des enjeux vous sont présentés dans notre vidéo:

Ménager la chèvre et le loup

Ristourne d’impôts contestée

Parlons fiscalité. Certaines familles pourraient bénéficier d’un rabais sur leur impôt fédéral direct . La déduction générale pour enfants et la déduction pour frais de garde pourraient voir leurs montants augmenter. L’idée ne fait pas l’unanimité et pourrait se jouer dans un mouchoir de poche dans les urnes.

Deux semaines pour papa

Regardez, là, dans le ciel

Dernier objet fédéral: il fait du bruit et il en fera encore plus s’il est accepté, on parle bien sûr des avions de combat. Six milliards, c’est la facture que le peuple doit valider pour acquérir une nouvelle flotte pour défendre l’espace aérien. Les «pour» et les «contre» expliqués en détail dans la vidéo suivante: