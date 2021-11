Suisse – Avions de combat: le choix de Berne sera examiné en commission

Berne avait opté en juin dernier pour le F-35 du fabricant américain Lockheed Martin. Il s’était détaché de ses concurrents en affichant l’utilité globale «la plus élevée» et les coûts «les plus faibles».

On en saura bientôt plus sur les critères et motifs qui ont poussé le Conseil fédéral à opter en juin dernier pour 36 F-35 pour cinq milliards de francs et pour une facture totale de plus de 15 milliards, y compris les frais d’exploitation sur 10 ans. La commission de gestion du National souhaite «établir la transparence sur certains points qui ont suscité la critique de l’opinion publique», annonce-t-elle dans un communiqué . Elle entamera ses travaux en février 2022.

Reproches et critiques examinés

Pour rappel, la Suisse avait le choix entre quatre avions, deux américains et deux européens pour remplacer les 26 F-5 Tiger et les 30 F/A-18 vieillissants. Il s’agissait pour les premiers du F-35 et du F/A-18 E/F Super Hornet et pour les seconds du Rafale français et de l’Eurofighter proposé par l’Allemagne. Comme la Norvège, Berne avait opté fin juin pour le F-35 du fabricant américain Lockheed Martin. L’appareil s’était détaché de ses concurrents en affichant l’utilité globale «la plus élevée» et les coûts «les plus faibles».