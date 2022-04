Des avions de combat pour mesurer un nuage radioactif: c’est terminé

Catastrophe nucléaire : Avions de combat pour mesurer un nuage radioactif: c’est terminé

Les Tiger actuels, qui peuvent relever le taux de radioactivité qui est aux cieux, seront abandonnés et les F/A-18 ne seront pas équipés. À la place, on va utiliser la montagne.

Or, en cas d’urgence, «il est nécessaire de déterminer rapidement la composition, l’étendue et la position du nuage radioactif», dit le Conseil fédéral, qui a décidé de ne pas perpétuer la possibilité de vols d’avions de combat pour mener à bien la mission une fois les Tiger disparus et avec seulement les F/A-18 à disposition.