Berne - Avions radioactifs de l’armée vendus aux enchères

Un matériau légèrement radioactif, ne présentant aucun danger pour la santé s’il est manipulé correctement, a été découvert dans les moteurs d’anciens avions militaires EFW C-3605. En 1987, ces avions ont été retirés du service et mis aux enchères, bien qu’ils comportent des composantes soumises à autorisation. L’armée en a informé les actuels propriétaires et musées connus et leur a proposé d’éliminer ces moteurs en bonne et due forme et aux frais de la Confédération.