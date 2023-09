Aviron: L’or mondial pour les Suisses Gulich et Roesli

Andrin Gulich et Roman Roesli sont devenus champions du monde dans leur catégorie samedi à Belgrade. Twitter

Journée faste pour l’équipe de Suisse aux Championnats du monde de Belgrade. Andrin Gulich et Roman Roesli ont remporté, samedi, la médaille d’or en dominant la finale du deux sans barreur, alors que Raphaël Ahumada et Jan Schaeuble sont devenus vice-champions du monde en deux de couple poids légers.

Pour monter sur la plus haute marche du podium, le duo Gulich/Roesli a forcé la décision en fin de course. Le Zurichois et son compère lucernois, qui pointaient à 1’’03 du bateau irlandais composé de Nathan Timoney et Ross Corrigan à mi-distance, ont fini par prendre la tête de l’épreuve dans le dernier tiers. Ils ont finalement devancé sur la ligne d’arrivée les Britanniques Tom George et Oliver Wynne-Griffith de 2’’37.

Les deux Alémaniques, également vainqueurs du classement général de la Coupe du monde cette saison, sont associés depuis le début de l’année 2023 seulement. Malgré ce peu de vécu commun, ils se sont rapidement comme le couple ultra-dominateur de leur catégorie. La preuve: ils avaient aussi décroché le titre continental à la fin du mois de mai, du côté de Bled, en Slovénie.

Le scénario de la course a été inverse pour la paire Ahumada/Schaeuble. Longtemps en tête, le Vaudois et son coéquipier nidwaldien ont passé en tête les trois premiers temps intermédiaires. Mais ils ont fini par la perdre dans les dernières encablures – aux 1500 mètres –, devancés au final par les favoris irlandais Paul O’Donovan (4e titre mondial) et Fintan McCarthy (3e sacre planétaire).

Ahumada et Schaeuble, champions d’Europe en titre et victorieux du général de la Coupe du monde dans leur discipline, sauront certainement se contenter de leur breloque d’argent. Car ils ont dû se dépouiller pour conserver leur deuxième place et résister au retour en force des Italiens Gabriel Soares/Stefano Oppo (39 centièmes de marge seulement).