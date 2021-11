Littérature : Avis aux fans de «Millénium»: la saga revient avec trois livres inédits

Mikael Blomkvist et Lisbeth Salander, personnages créés par l’auteur suédois Stieg Larsson décédé en 2004, vont vivre de nouvelles aventures littéraires, annonce ce lundi, l’éditeur Polaris.

«Les hommes qui n’aimaient pas les femmes» (ici au premier plan), paru en France en 2009, était le premier tome de la trilogie «Millénium» du suédois Stieg Larsson. Une deuxième trilogie autour des mêmes personnages, signée David Lagercrantz, a été publiée entre 2015 et 2019. AFP

La célèbre série criminelle suédoise «Millénium» créée par Stieg Larsson, qui compte aujourd’hui six livres, va se poursuivre avec trois nouveaux opus, a annoncé lundi, la maison d’édition suédoise Polaris. Le nom de l’auteur qui assurera la suite des aventures du journaliste Mikael Blomkvist et de la hackeuse Lisbeth Salander n’est pas encore connu.

Après la trilogie originale devenue un phénomène mondial d’édition il y a une quinzaine d’années, une deuxième trilogie de polars avait été signée par l’auteur suédois David Lagercrantz entre 2015 et 2019. «Porter plus loin cette histoire profondément aimée est non seulement exaltant et honorant, mais aussi exigeant», a déclaré Jonas Axelsson, directeur de publication chez Polaris, dans un communiqué.

L’éditeur, qui a racheté les droits à la société Moggliden en charge de la propriété intellectuelle de Stieg Larsson, se réjouit de donner «une nouvelle suite» au «plus grand succès littéraire de l’histoire de la Suède».

Mort avant la publication de sa saga à succès

Journaliste d’investigation spécialiste des mouvements d’extrême droite, Larsson est décédé d’une crise cardiaque en 2004, juste après avoir rendu les trois premiers manuscrits. Il n’aura donc jamais connu la fortune ni le succès de la saga, écoulée au total selon un dernier pointage à plus de 100 millions d’exemplaires, dans le monde, dans plus de 50 pays.

Après la publication posthume des trois premiers tomes – «Les hommes qui n’aimaient pas les femmes», (2005), «La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette» (2006) et «La reine dans le palais des courants d’air» (2007) – l’auteur à succès David Lagercrantz avait repris le flambeau dans un climat de controverse. La décision avait été prise avec l’accord du frère et du père de Larsson, mais l’opposition de la compagne de l’auteur Eva Gabrielsson. Exclue de sa succession car ils n’étaient pas mariés, ce qui lui avait déjà valu d’être privée des importants droits d’auteur, elle n’avait pas eu gain de cause.

L’auteur de la deuxième trilogie ne veut pas rempiler

La deuxième trilogie – «Ce qui ne me tue pas» en 2015, «La fille qui rendait coup pour coup» deux ans plus tard et «La fille qui doit mourir» en 2019 – avait été publiée par l’éditeur suédois Nordstedts. David Lagercrantz, également connu pour avoir cosigné avec Zlatan Ibrahimovic la biographie du footballeur suédois, avait fait savoir qu’il n’entendait pas poursuivre la série.