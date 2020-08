Vaud-Fribourg

Avis de disparition: Alexandre M. a disparu à Avenches

Alexandre M., 55ans, domicilié à Grolley (FR) a été vu pour la dernière fois à Avenches dans le canton de Vaud, le 12 août vers 19 heures.

Alexandre M., âgé de 55ans, domicilié à Grolley (FR) n’a plus donné de nouvelles depuis le 12 août 2020 vers 19 heures. Il a disparu d’Avenches dans le canton de Vaud. Sa famille n’a plus de nouvelles depuis.

L’homme mesure 185 cm, est de forte corpulence et a des longs cheveux gris. Il porte un short bleu clair et une chemise blanche. Il s’exprime en français et en espagnol.