Genève : Avis de disparition: avez-vous vu ces deux enfants?

La police cantonale genevoise a lancé un appel à témoins concernant deux garçons de 7 et 8 ans qui ne sont pas retournés à l’école après leur pause de midi.

Le signalement des deux enfants est le suivant: C. Enak (première photo), 8 ans, mesure 142 cm et est bien portant. Il a les cheveux rasés et noirs. Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt blanc de marque Vans et un short noir. Le deuxième garçon, âgé de 7 ans, C. Seppe, est de type caucasien. De corpulence fine, il mesure 120 cm. Ses cheveux sont blonds et coupés au bol. Ce mardi, il portait un T-shirt du FC Barcelone et des shorts blancs.