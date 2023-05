St-Légier (VD): Avis de disparition: avez-vous vu cet homme?

Le 19 février, M. Door A., ressortissant afghan, a quitté la fondation de Nant, à St-Légier, où il était hospitalisé. Il n’a depuis donné aucune nouvelle à sa famille et à ses proches ou amis. Malgré des recherches, il n’a pas encore pu être retrouvé. Il correspond au signalement suivant: 175 cm, corpulence mince, peau mate, cheveux noirs courts, yeux bruns, porte une barbe et une moustache. Son habillement est inconnu. Toutes les personnes pouvant fournir des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Centrale vaudoise police au +41 21 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.