Fribourg : Avis de disparition: avez-vous vu cet homme?

La police cantonale fribourgeoise lance un appel à témoins après la disparition de Jean-Michel P., 62 ans, depuis mercredi dernier à Estavayer-le-Lac.

Jean-Michel P., 62 ans, 165 cm, chauve, yeux brun clair et de corpulence moyenne à forte a disparu de son domicile à Estavayer-le-Lac, depuis mercredi 4 mai. Il porte une barbe grise et s’exprime en français et est en proie à des difficultés personnelles, précise la police cantonale fribourgeoise, qui lance un avis de disparition à la demande de sa famille. Il circule avec un PEUGEOT Expert, mini-van, gris, FR 367217.