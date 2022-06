Sion : Avis de disparition: avez-vous vu cet homme?

La police cantonale valaisanne lance un appel à témoins, après la disparition d’André Z., 74 ans, vendredi à Sion.

André Z., né le 8 mars 1948 et domicilié à Riddes, a quitté la ville de Sion à pied dans l’après-midi du vendredi 17 juin et n’a plus été revu depuis. Il correspond au signalement suivant: 160 cm, 40 kg, corpulence rachitique, chevelure courte et grise, moustache, yeux bleus, portait un T-shirt gris clair, un pantalon beige clair, des baskets noires et un sac à dos Kappa.