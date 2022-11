Vaud : Avis de disparition: avez-vous vu cette femme?

Vendredi, vers 10h, Nouzha E. M., 46 ans, vulnérable, a quitté la gare CFF de Lausanne dans une direction inconnue avec sa voiture immatriculée VD 228’686, marque Renault Kangoo, gris métal, avec une vitre cassée à l’arrière droit, laquelle est obstruée par un carton. Depuis, elle n’a plus donné de nouvelles. Les recherches effectuées par la police n’ont pas permis de la retrouver pour l’instant.

Elle correspond au signalement suivant: 170 cm, corpulence mince, cheveux noirs, longs, yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait une jaquette noire unie en laine, un leggings noir et blanc, des tongs et un t-shirt clair. Toutes les personnes pouvant fournir des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au 021 333 53 33 ou avec le poste de police le plus proche.