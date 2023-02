Canton de Fribourg: Avis de disparition: avez-vous vu cette femme?

Canton de Fribourg : Une septuagénaire a disparu depuis vendredi passé

Christiane C. a disparu de son domicile de Châtel-St-Denis (FR) vers 13h30, vendredi. Cette femme de 79 ans, de corpulence mince mesure 150 cm. Elle a les cheveux gris clair, les yeux verts et elle est vêtue d’une veste polaire gris clair et de baskets de sport orange. Elle s’exprime en français. Mandatée par la famille de la disparue, la police cantonale fribourgeoise demande à quiconque aurait des renseignements à propos de cette personne de contacter le 026 304 17 17 ou de se rendre au poste de police le plus proche.