Vaud/Genève : Avis de disparition: avez-vous vu cette femme?

Mardi vers 23h30, Valentina U., 36 ans, vulnérable, se trouvait à la gare de Lausanne. Depuis, elle n’a plus donné de nouvelles. Les recherches effectuées par la police n’ont pas permis de la retrouver pour l’instant. Elle correspond au signalement suivant: 165 cm, corpulence forte, cheveux châtains, mi-longs, yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu et un pull beige. Elle pourrait se trouver dans la région de Lausanne ou de Genève. Toutes les personnes pouvant fournir des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au 021 333 53 33 ou avec le poste de police le plus proche.