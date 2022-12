Valais : Avis de disparition: avez-vous vu cette personne?

Lénaïc J. est de stature svelte (env. 65 kg), mesure 175 à 177 cm. Il a les cheveux courts et châtain clair et présente une calvitie partielle temporale. Il a des yeux verts et portait un t-shirt bleu clair, un jeans bleu et des baskets Nike Air-Force blanches.