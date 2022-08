Canton de Fribourg : Avis de disparition: avez-vous vu cette personne?



La famille de Jean-François B., est extrêmement inquiète, car celui-ci n’a plus donné signe de vie depuis le 29 juin dernier. Né le 13 janvier 1975, l’homme domicilié à la Tour-de-Trême (FR) correspond au signalement suivant: il mesure 1,80 m, de corpulence moyenne, a les cheveux dégarnis châtain et les yeux bruns. Il porte un sac en bandoulière noire. Il s’exprime en français et un peu en allemand.