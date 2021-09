Valais - Avis de disparition: avez-vous vu cette personne?

La police cantonale valaisanne a lancé ce mercredi un avis de disparition pour Jozo B. Ce dernier a quitté son domicile de Tourtemagne, le 7 septembre 2021, vers 14h30, au guidon de son «Mountain-Bike» noir et rouge dans une direction inconnue. Il n’a plus été revu depuis.

Son signalement est le suivant. De stature svelte, Jozo B. mesure 184 cm. Ses cheveux sont courts et gris et ses yeux sont bruns. Il porte des shorts gris, un polo bleu clair et des baskets bleu foncé.