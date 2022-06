Valais : Avis de disparition: avez-vous vu cette personne?

La police cantonale valaisanne lance un avis de recherche après la disparition de Georges F., disparu depuis le 25 mai de son domicile, à Nendaz.

Georges F. a quitté son domicile de Baar/Nendaz le mercredi 25 mai, vers 6h10 au volant de sa voiture Skoda Octavia blanche immatriculée en VS, en direction du Haut-Valais. Il n’a plus été revu. Georges F. correspond au signalement suivant: stature moyenne à forte (env. 95 kg), mesure 175 cm, chevelure courte et grise, calvitie, yeux bleus, portait une veste légère, une chemise, un pantalon en velours côtelé bleu marine, casquette et chaussait des espadrilles. Georges F. a des problèmes d’équilibre et a une démarche chancelante.